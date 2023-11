Zuversicht in Moskau: RTS beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der RTS notierte im MICEX-Handel schlussendlich um 1,29 Prozent stärker bei 1 093,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7,624 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,079 Prozent höher bei 1 080,67 Punkten in den Handel, nach 1 079,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 093,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 078,59 Punkten verzeichnete.

RTS auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der RTS bislang ein Plus von 0,587 Prozent. Der RTS lag vor einem Monat, am 03.10.2023, bei 993,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, betrug der RTS-Kurs 1 046,57 Punkte. Der RTS wurde vor einem Jahr, am 03.11.2022, mit 1 094,30 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 13,57 Prozent. 1 107,08 Punkte markierten den Höchststand des RTS im laufenden Jahr. Bei 900,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im RTS

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen aktuell Novolipetsk Steel (+ 3,13 Prozent auf 193,36 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 1,22 Prozent auf 201,98 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 1,03 Prozent auf 56,28 RUB), Polymetal (+ 0,93 Prozent auf 542,60 RUB) und Bashneft Pref (+ 0,87 Prozent auf 1 564,00 RUB). Flop-Aktien im RTS sind hingegen NOVATEK (-1,50 Prozent auf 1 615,20 RUB), ALROSA (-1,06 Prozent auf 70,12 RUB), Rostelecom PJSC (-0,89 Prozent auf 74,77 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (-0,87 Prozent auf 0,80 RUB) und Phosagro (-0,87 Prozent auf 6 643,00 RUB).

Welche Aktien im RTS die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via MICEX 56 922 920 000 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Yandex mit 6,441 Mrd. Euro im RTS den größten Anteil aus.

RTS-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den RTS-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 49,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at