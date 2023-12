Zuversicht in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Mittag zu

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,45 Prozent stärker bei 14 827,96 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,243 Prozent höher bei 14 797,46 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 761,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 14 848,40 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 782,18 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 3,40 Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.11.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14 103,84 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13 708,33 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 15.12.2022, bei 10 810,53 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 42,76 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 14 855,62 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Donegal Group B (+ 7,25 Prozent auf 14,05 USD), BankFinancial (+ 6,32 Prozent auf 10,09 USD), Century Aluminum (+ 5,81 Prozent auf 10,02 USD), Geospace Technologies (+ 5,68 Prozent auf 12,09 USD) und Steel Dynamics (+ 5,51 Prozent auf 125,69 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ebix (-5,44 Prozent auf 5,04 USD), Richardson Electronics (-4,82 Prozent auf 13,43 USD), Bassett Furniture Industries (-4,64 Prozent auf 15,81 USD), MKS Instruments (-4,44 Prozent auf 94,74 USD) und CRESUD (-4,16 Prozent auf 9,45 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 785 222 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,800 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die New York Community Bancorp-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die CRESUD-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 38,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at