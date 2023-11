Zuversicht in New York: NASDAQ Composite klettert

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 12 802,67 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,022 Prozent schwächer bei 12 786,62 Punkten, nach 12 789,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 803,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12 697,04 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13 219,32 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 14 346,02 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, den Stand von 10 988,15 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 23,26 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Arundel (+ 24,57 Prozent auf 0,22 CHF), Repligen (+ 18,25 Prozent auf 135,01 USD), Sangamo Therapeutics (+ 13,52 Prozent auf 0,60 USD), Perficient (+ 12,58 Prozent auf 58,00 USD) und Harmonic (+ 10,59 Prozent auf 10,76 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil PetMed Express (-31,92 Prozent auf 6,25 USD), Lattice Semiconductor (-15,95 Prozent auf 56,56 USD), JetBlue Airways (-13,10 Prozent auf 3,65 USD), Forward Air (-7,88 Prozent auf 65,39 USD) und Escalon Medical (-5,62 Prozent auf 0,20 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 893 125 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,476 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die New York Community Bancorp-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 52,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at