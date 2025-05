Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Dienstagmittag im Plus

Am Dienstagmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Dienstag erhöht sich der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 1,59 Prozent auf 19 006,44 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,283 Prozent auf 18 761,23 Punkte an der Kurstafel, nach 18 708,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 18 745,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 021,34 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 16 724,46 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 945,64 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 13.05.2024, bei 16 388,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 fiel der Index bereits um 1,42 Prozent zurück. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 20 118,61 Punkte. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Big 5 Sporting Goods (+ 16,83 Prozent auf 1,18 USD), Comtech Telecommunications (+ 11,84 Prozent auf 1,70 USD), Ceragon Networks (+ 7,11 Prozent auf 2,49 USD), Century Casinos (+ 6,46 Prozent auf 1,57 USD) und American Superconductor (+ 5,96 Prozent auf 24,16 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Sangamo Therapeutics (-35,34 Prozent auf 0,48 USD), 3D Systems (-24,31 Prozent auf 1,93 USD), Microvision (-11,16 Prozent auf 1,08 USD), Commercial Vehicle Group (-6,94 Prozent auf 1,34 USD) und Lifetime Brands (-5,22 Prozent auf 3,45 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 327 926 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,002 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at