Zuversicht in New York: NASDAQ Composite schließt mit Gewinnen

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 2,03 Prozent höher bei 15 927,90 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 1,34 Prozent stärker bei 15 821,34 Punkten, nach 15 611,76 Punkten am Vortag.

Bei 15 981,00 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 770,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 3,45 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 26.03.2024, den Stand von 16 315,70 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, bei 15 455,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 11 854,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,87 Prozent nach oben. Bei 16 538,86 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Exponent (+ 19,49 Prozent auf 95,21 USD), QC (+ 14,00 Prozent auf 0,57 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 10,22) Prozent auf 171,95 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9,97 Prozent auf 173,69 USD) und Comtech Telecommunications (+ 9,63 Prozent auf 2,05 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Escalon Medical (-16,67 Prozent auf 0,20 USD), DexCom (-9,91 Prozent auf 124,34 USD), Intel (-9,20 Prozent auf 31,88 USD), AmeriServ Financial (-7,35 Prozent auf 2,59 USD) und Old Dominion Freight Line (-7,24 Prozent auf 182,42 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 28 924 512 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,831 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Comtech Telecommunications lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 21,39 Prozent.

