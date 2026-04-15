KLA-Tencor Aktie

KLA-Tencor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ-Handel im Blick 15.04.2026 20:04:23

Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite verbucht am Mittwochnachmittag Zuwächse.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0,89 Prozent auf 23 850,54 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,207 Prozent stärker bei 23 688,12 Punkten, nach 23 639,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 672,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 936,24 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 4,38 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 22 105,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 530,02 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16 823,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,65 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 18,04 Prozent auf 1,75 USD), Myriad Genetics (+ 8,45 Prozent auf 5,33 USD), American Eagle Outfitters (+ 8,16 Prozent auf 19,22 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,47 Prozent auf 0,27 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 7,31 Prozent auf 3,60 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-12,54 Prozent auf 58,86 USD), Modine Manufacturing (-8,15 Prozent auf 232,98 USD), ASML (-6,40 Prozent auf 1 421,06 USD), KLA-Tencor (-5,82 Prozent auf 1 691,44 USD) und TTM Technologies (-5,55 Prozent auf 114,04 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 20 445 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,903 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,90 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu KLA-Tencor Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1-800-FLOWERS.COM Inc. 3,56 6,27% 1-800-FLOWERS.COM Inc.
Adobe Inc. 207,00 3,61% Adobe Inc.
American Eagle Outfitters Inc. 16,33 7,68% American Eagle Outfitters Inc.
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 255,00 -1,95% ASML Holding NV NY Registered Shs
AXT Inc. 50,30 -11,57% AXT Inc.
Elron Electronic Industries Ltd. 1,75 18,04% Elron Electronic Industries Ltd.
KLA-Tencor Corp. 1 478,20 -2,78% KLA-Tencor Corp.
Modine Manufacturing Co. 201,10 -9,21% Modine Manufacturing Co.
Myriad Genetics Inc. 4,36 5,83% Myriad Genetics Inc.
NVIDIA Corp. 168,64 1,24% NVIDIA Corp.
Sangamo Therapeutics Inc 0,24 7,69% Sangamo Therapeutics Inc
SIGA Technologies Inc. 4,70 2,62% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 121,32 4,33% Strategy (ex MicroStrategy)
TTM Technologies Inc. 98,00 -3,92% TTM Technologies Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 24 016,02 1,59%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen