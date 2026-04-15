Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0,89 Prozent auf 23 850,54 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,207 Prozent stärker bei 23 688,12 Punkten, nach 23 639,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 672,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 936,24 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 4,38 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 22 105,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 530,02 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16 823,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,65 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 18,04 Prozent auf 1,75 USD), Myriad Genetics (+ 8,45 Prozent auf 5,33 USD), American Eagle Outfitters (+ 8,16 Prozent auf 19,22 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,47 Prozent auf 0,27 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 7,31 Prozent auf 3,60 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-12,54 Prozent auf 58,86 USD), Modine Manufacturing (-8,15 Prozent auf 232,98 USD), ASML (-6,40 Prozent auf 1 421,06 USD), KLA-Tencor (-5,82 Prozent auf 1 691,44 USD) und TTM Technologies (-5,55 Prozent auf 114,04 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 20 445 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,903 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,90 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at