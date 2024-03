Zuversicht in New York: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Beim NASDAQ Composite lassen sich am Donnerstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,84 Prozent höher bei 16 081,43 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,700 Prozent auf 16 059,34 Punkte an der Kurstafel, nach 15 947,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 059,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 095,56 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,418 Prozent. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, einen Stand von 15 628,04 Punkten auf. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, wies der NASDAQ Composite 14 258,49 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 11 455,54 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 8,91 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 134,22 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Barrett Business Services (+ 11,78 Prozent auf 129,00 USD), Arundel (+ 11,76 Prozent auf 0,19 CHF), Cumulus Media A (+ 9,73 Prozent auf 3,72 USD), Geron (+ 8,97 Prozent auf 2,13 USD) und Enzon Pharmaceuticals (+ 8,85 Prozent auf 0,08 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil AXT (-14,21 Prozent auf 4,14 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-12,09 Prozent auf 7,56 USD), Allscripts Healthcare Solutions (-10,39 Prozent auf 6,81 USD), Ebix (-6,48 Prozent auf 1,01 USD) und Donegal Group B (-3,87 Prozent auf 13,04 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 999 765 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,796 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 74,12 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at