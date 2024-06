Zuversicht in Paris: CAC 40 klettert am Mittag

Der CAC 40 steigt am dritten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,52 Prozent auf 7 979,39 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,480 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,569 Prozent höher bei 7 983,03 Punkten, nach 7 937,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7 957,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 989,03 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 1,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wies der CAC 40 7 957,57 Punkte auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2024, den Wert von 7 932,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, lag der CAC 40 noch bei 7 200,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 5,96 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 281,10 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im CAC 40

Die Top-Aktien im CAC 40 sind derzeit EssilorLuxottica (+ 2,22 Prozent auf 207,40 EUR), Stellantis (+ 1,77 Prozent auf 20,30 EUR), STMicroelectronics (+ 1,63 Prozent auf 39,68 EUR), Engie (ex GDF Suez) (+ 1,03 Prozent auf 15,63 EUR) und Michelin SA (+ 0,97 Prozent auf 37,42 EUR). Die Flop-Titel im CAC 40 sind derweil Crédit Agricole (-1,92 Prozent auf 14,57 EUR), VINCI (-1,03 Prozent auf 112,85 EUR), Kering (-0,90 Prozent auf 320,60 EUR), Société Générale (Societe Generale) (-0,83 Prozent auf 26,31 EUR) und BNP Paribas (-0,68 Prozent auf 66,66 EUR).

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Vivendi-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 5 062 823 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 367,234 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,93 erwartet. Mit 8,01 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at