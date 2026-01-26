Zuversicht in Wien: ATX nachmittags stärker

Am Montag tendiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,65 Prozent fester bei 5 554,87 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 160,495 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 5 518,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 519,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 5 556,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 487,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 5 247,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4 666,25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Stand von 3 845,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,80 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 558,46 Punkten. 5 314,88 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell EVN (+ 3,07 Prozent auf 28,55 EUR), Lenzing (+ 2,91 Prozent auf 26,55 EUR), Vienna Insurance (+ 2,18 Prozent auf 65,50 EUR), BAWAG (+ 1,91 Prozent auf 138,90 EUR) und Raiffeisen (+ 1,44 Prozent auf 39,48 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen PORR (-5,29 Prozent auf 33,15 EUR), DO (-1,65 Prozent auf 197,20 EUR), STRABAG SE (-1,34 Prozent auf 80,90 EUR), OMV (-1,04 Prozent auf 49,58 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,96 Prozent auf 31,10 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 168 871 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,865 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX weist die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at