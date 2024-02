Zuversicht in Wien: ATX Prime legt zum Handelsstart zu

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,07 Prozent stärker bei 1 703,97 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,012 Prozent schwächer bei 1 702,58 Punkten, nach 1 702,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 705,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 702,52 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 08.01.2024, wies der ATX Prime 1 721,67 Punkte auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, bei 1 588,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 725,83 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,587 Prozent. Bei 1 750,09 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 1,69 Prozent auf 21,60 EUR), Frequentis (+ 1,12 Prozent auf 27,20 EUR), STRABAG SE (+ 0,93 Prozent auf 43,50 EUR), BAWAG (+ 0,89 Prozent auf 51,25 EUR) und Semperit (+ 0,76 Prozent auf 13,30 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Kapsch TrafficCom (-2,42 Prozent auf 8,88 EUR), UBM Development (-1,79 Prozent auf 22,00 EUR), Marinomed Biotech (-1,57 Prozent auf 25,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,49 Prozent auf 119,40 EUR) und FACC (-1,38 Prozent auf 5,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13 801 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 24,806 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,21 zu Buche schlagen. Die Semperit-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

