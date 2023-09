Zuversicht in Wien: ATX Prime notiert letztendlich im Plus

Am Mittwoch hielten sich die Börsianer in Wien zurück.

Letztendlich schloss der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 1 575,70 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 1 573,45 Punkte an der Kurstafel, nach 1 573,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 570,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 580,92 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 570,38 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 27.06.2023, den Stand von 1 564,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wies der ATX Prime 1 372,99 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2023 fiel der Index bereits um 0,505 Prozent zurück. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 789,53 Punkte. Bei 1 530,67 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit S IMMO (+ 5,73 Prozent auf 12,18 EUR), UBM Development (+ 2,43 Prozent auf 21,10 EUR), PORR (+ 2,41 Prozent auf 11,88 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,49 Prozent auf 54,50 EUR) und OMV (+ 1,32 Prozent auf 45,23 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Palfinger (-2,68 Prozent auf 21,80 EUR), Lenzing (-2,23 Prozent auf 37,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,11 Prozent auf 9,30 EUR), Vienna Insurance (-1,73 Prozent auf 25,60 EUR) und AMAG (-1,66 Prozent auf 29,60 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 443 137 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 27,706 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

