Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den ATX Prime auch am Morgen aufwärts.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 1 609,82 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,050 Prozent auf 1 608,28 Punkte an der Kurstafel, nach 1 607,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 1 607,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 611,43 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 13.10.2023, bei 1 584,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 593,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, bewegte sich der ATX Prime bei 1 606,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 1,65 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 513,39 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit PORR (+ 1,57 Prozent auf 11,68 EUR), Flughafen Wien (+ 1,01 Prozent auf 50,20 EUR), voestalpine (+ 0,89 Prozent auf 25,00 EUR), Erste Group Bank (+ 0,80 Prozent auf 34,13 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,71 Prozent auf 5,70 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-4,11 Prozent auf 0,70 EUR), Marinomed Biotech (-1,34 Prozent auf 36,80 EUR), S IMMO (-1,08 Prozent auf 12,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,06 Prozent auf 9,30 EUR) und Polytec (-1,01 Prozent auf 3,92 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 15 695 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 29,183 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,57 Prozent bei der BAWAG-Aktie zu erwarten.

