Zuversicht in Zürich: SLI beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Beim SLI lassen sich am Freitag erneut Gewinne beobachten.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,66 Prozent stärker bei 1 715,90 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 714,03 Zählern und damit 0,548 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 704,69 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 713,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 716,73 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 0,193 Prozent nach. Vor einem Monat, am 29.08.2023, wurde der SLI mit 1 745,28 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 748,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2022, notierte der SLI bei 1 510,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 2,07 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 810,36 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 631,90 Punkte.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 3,55 Prozent auf 4,29 CHF), VAT (+ 2,57 Prozent auf 327,00 CHF), Swatch (I) (+ 2,23 Prozent auf 243,40 CHF), Richemont (+ 2,14 Prozent auf 112,25 CHF) und Straumann (+ 1,85 Prozent auf 118,30 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-0,40 Prozent auf 94,62 CHF), Zurich Insurance (-0,31 Prozent auf 419,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,00 Prozent auf 32,92 CHF), Holcim (+ 0,00 Prozent auf 58,76 CHF) und Novartis (+ 0,07 Prozent auf 93,78 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 254 484 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 278,005 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

