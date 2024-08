Zuversicht in Zürich: SLI mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch tendiert der SLI um 11:38 Uhr via SIX 0,55 Prozent höher bei 2 003,93 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,447 Prozent auf 2 001,83 Punkte an der Kurstafel, nach 1 992,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 999,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 004,66 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,524 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, lag der SLI bei 1 943,73 Punkten. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, den Stand von 1 839,26 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 789,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 13,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 009,70 Punkten. 1 742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 4,45 Prozent auf 1,21 CHF), VAT (+ 3,95 Prozent auf 442,40 CHF), Sandoz (+ 2,50 Prozent auf 38,19 CHF), Straumann (+ 2,30 Prozent auf 115,85 CHF) und Schindler (+ 1,97 Prozent auf 238,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Logitech (-0,96 Prozent auf 78,00 CHF), Lonza (-0,69 Prozent auf 574,80 CHF), Roche (-0,25 Prozent auf 284,80 CHF), SGS SA (-0,06 Prozent auf 95,58 CHF) und Lindt (+ 0,00 Prozent auf 11 040,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 119 758 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 238,269 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,39 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at