Zuversicht in Zürich: SLI nachmittags freundlich

Am Donnerstag verbucht der SLI um 15:41 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,57 Prozent auf 1 946,34 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,792 Prozent auf 1 950,60 Punkte an der Kurstafel, nach 1 935,27 Punkten am Vortag.

Bei 1 954,39 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 942,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0,429 Prozent. Vor einem Monat, am 12.08.2024, wies der SLI einen Wert von 1 919,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 978,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 731,95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,37 Prozent nach oben. Bei 2 023,54 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 4,90 Prozent auf 1 166,50 CHF), ams (+ 3,73 Prozent auf 0,87 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,86 Prozent auf 255,60 CHF), Alcon (+ 2,43 Prozent auf 84,40 CHF) und Temenos (+ 1,84 Prozent auf 60,85 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Roche (-2,68 Prozent auf 261,60 CHF), Lindt (-1,27 Prozent auf 10 860,00 CHF), Sandoz (-0,79 Prozent auf 35,07 CHF), Lonza (-0,62 Prozent auf 541,60 CHF) und Swatch (I) (-0,35 Prozent auf 155,35 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 419 693 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 241,726 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Julius Bär-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

