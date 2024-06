Zuversicht in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester

Der SLI bleibt auch am Mittwoch auf Erholungskurs.

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent auf 1 962,27 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,076 Prozent auf 1 962,88 Punkte an der Kurstafel, nach 1 961,39 Punkten am Vortag.

Bei 1 962,93 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 960,54 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 0,415 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, mit 1 918,50 Punkten bewertet. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 12.03.2024, den Stand von 1 921,85 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 12.06.2023, einen Wert von 1 768,63 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 11,27 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 1,03 Prozent auf 501,60 CHF), Swiss Re (+ 0,90 Prozent auf 112,50 CHF), Logitech (+ 0,72 Prozent auf 90,12 CHF), Sandoz (+ 0,63 Prozent auf 31,72 CHF) und Schindler (+ 0,60 Prozent auf 234,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Lonza (-2,06 Prozent auf 484,90 CHF), Geberit (-0,99 Prozent auf 542,20 CHF), Straumann (-0,61 Prozent auf 113,25 CHF), Sonova (-0,56 Prozent auf 286,50 CHF) und Swatch (I) (-0,32 Prozent auf 186,40 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 120 504 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 255,003 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

