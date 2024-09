Zuversicht in Zürich: SMI letztendlich fester

Am Freitag verbuchte der SMI via SIX letztendlich ein Plus in Höhe von 0,20 Prozent auf 12 234,05 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,427 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,073 Prozent auf 12 218,48 Punkte an der Kurstafel, nach 12 209,62 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 255,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 188,25 Einheiten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, wies der SMI einen Wert von 12 296,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.06.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 004,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 882,31 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 9,52 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 483,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 2,67 Prozent auf 134,65 CHF), Alcon (+ 1,10 Prozent auf 84,66 CHF), Sonova (+ 1,00 Prozent auf 302,80 CHF), Sika (+ 0,82 Prozent auf 281,60 CHF) und Partners Group (+ 0,79 Prozent auf 1 269,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-2,12 Prozent auf 83,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,69 Prozent auf 49,37 CHF), Zurich Insurance (-0,50 Prozent auf 512,80 CHF), Lonza (-0,37 Prozent auf 538,40 CHF) und Swisscom (-0,27 Prozent auf 552,50 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 710 126 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,693 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,36 erwartet. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at