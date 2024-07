Zuversicht in Zürich: SMI präsentiert sich nachmittags fester

Am Freitag verbucht der SMI um 15:42 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,81 Prozent auf 12 354,93 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,388 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,248 Prozent stärker bei 12 286,14 Punkten in den Handel, nach 12 255,78 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 12 273,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 356,64 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 2,99 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 12.06.2024, bei 12 167,59 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, bei 11 379,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, wurde der SMI mit 11 019,03 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 356,64 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,46 Prozent auf 51,54 CHF), Roche (+ 1,19 Prozent auf 255,10 CHF), Novartis (+ 1,09 Prozent auf 100,36 CHF), Partners Group (+ 1,06 Prozent auf 1 239,00 CHF) und Sika (+ 0,95 Prozent auf 264,80 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Kühne + Nagel International (-1,16 Prozent auf 256,60 CHF), Lonza (-0,61 Prozent auf 517,40 CHF), Sonova (-0,22 Prozent auf 276,20 CHF), Swiss Life (-0,18 Prozent auf 676,40 CHF) und Givaudan (+ 0,21 Prozent auf 4 371,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 643 253 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 246,414 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,49 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

