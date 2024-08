Zuversicht in Zürich: SMI steigt schlussendlich

Am Dienstag steht der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,55 Prozent im Plus bei 12 282,02 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,421 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,229 Prozent fester bei 12 242,90 Punkten in den Handel, nach 12 214,90 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 205,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 296,35 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 993,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 260,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 317,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,95 Prozent aufwärts. Bei 12 434,03 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 2,05 Prozent auf 269,10 CHF), Geberit (+ 1,49 Prozent auf 559,60 CHF), Swiss Re (+ 1,25 Prozent auf 109,05 CHF), Zurich Insurance (+ 1,15 Prozent auf 484,30 CHF) und Holcim (+ 0,86 Prozent auf 82,04 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Sonova (-0,07 Prozent auf 266,50 CHF), Alcon (-0,05 Prozent auf 82,92 CHF), UBS (+ 0,00 Prozent auf 26,70 CHF), Roche (+ 0,04 Prozent auf 285,50 CHF) und Partners Group (+ 0,21 Prozent auf 1 171,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 311 374 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 237,303 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,39 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

