Zuversicht in Zürich: SMI zeigt sich nachmittags fester

Am Montag erhöht sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,31 Prozent auf 11 220,71 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,290 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,065 Prozent auf 11 193,13 Punkte an der Kurstafel, nach 11 185,90 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 124,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 11 231,84 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, erreichte der SMI einen Stand von 11 071,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bewegte sich der SMI bei 10 837,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, lag der SMI bei 11 144,54 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Sonova (+ 1,82 Prozent auf 273,40 CHF), Logitech (+ 1,42 Prozent auf 79,72 CHF), Alcon (+ 1,25 Prozent auf 64,86 CHF), Swiss Life (+ 1,24 Prozent auf 588,60 CHF) und Lonza (+ 0,79 Prozent auf 346,10 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Kühne + Nagel International (-1,37 Prozent auf 294,40 CHF), Sika (-0,23 Prozent auf 255,00 CHF), Swisscom (-0,16 Prozent auf 514,80 CHF), Roche (-0,04 Prozent auf 251,20 CHF) und Givaudan (+ 0,06 Prozent auf 3 336,00 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 773 988 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 274,212 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,70 erwartet. Mit 6,57 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

