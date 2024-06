Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsstart stärker

Beim SMI lassen sich am Freitagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,06 Prozent fester bei 12 102,73 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,413 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,062 Prozent fester bei 12 103,46 Punkten, nach 12 095,99 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 113,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 099,08 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,276 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 14.05.2024, bei 11 784,07 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.03.2024, bei 11 720,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.06.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 278,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 8,35 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Lonza (+ 1,04 Prozent auf 486,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,66 Prozent auf 260,30 CHF), Novartis (+ 0,34 Prozent auf 94,58 CHF), UBS (+ 0,18 Prozent auf 27,26 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,11 Prozent auf 473,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Logitech (-0,68 Prozent auf 90,54 CHF), Sonova (-0,50 Prozent auf 279,60 CHF), Richemont (-0,38 Prozent auf 145,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,36 Prozent auf 50,50 CHF) und Holcim (-0,32 Prozent auf 81,06 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 142 386 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 254,537 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

