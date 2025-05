Zuversicht in Zürich: SPI am Mittag in der Gewinnzone

Am Freitag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 1,01 Prozent fester bei 16 939,62 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,170 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,371 Prozent auf 16 831,87 Punkte an der Kurstafel, nach 16 769,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 16 960,66 Punkte, das Tagestief hingegen 16 831,87 Zähler.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 2,03 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.04.2025, lag der SPI noch bei 15 632,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 17 038,80 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 16.05.2024, einen Stand von 15 935,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 9,16 Prozent zu Buche. Bei 17 386,61 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 7,46 Prozent auf 1,95 CHF), Richemont (+ 6,75 Prozent auf 165,35 CHF), Idorsia (+ 4,28 Prozent auf 1,36 CHF), SKAN (+ 3,84 Prozent auf 73,00 CHF) und Autoneum (+ 3,25 Prozent auf 146,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-17,50 Prozent auf 13,20 CHF), Adval Tech (-7,27 Prozent auf 51,00 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,70 Prozent auf 1,50 CHF), Valiant (-4,57 Prozent auf 117,00 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-4,07 Prozent auf 59,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 545 935 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,187 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at