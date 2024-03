Zuversicht in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag im Plus

Am Mittwoch gewinnt der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,29 Prozent auf 15 403,71 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,933 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,200 Prozent auf 15 389,86 Punkte an der Kurstafel, nach 15 359,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 15 412,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 349,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,693 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 27.02.2024, einen Wert von 14 901,70 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 27.12.2023, einen Wert von 14 545,78 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 117,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 5,72 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 462,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Meyer Burger (+ 13,73 Prozent auf 0,03 CHF), ObsEva (+ 12,00 Prozent auf 0,01 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 10,78 Prozent auf 483,00 CHF), Rieter (+ 8,31 Prozent auf 130,40 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 7,08 Prozent auf 69,60 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil HOCHDORF (-8,08 Prozent auf 9,10 CHF), ONE swiss bank (-5,71 Prozent auf 3,30 CHF), Kudelski (-5,25 Prozent auf 1,45 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,16 Prozent auf 0,59 CHF) und Molecular Partners (-5,13 Prozent auf 3,61 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 100 965 601 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 253,037 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Im SPI weist die Orascom Development-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at