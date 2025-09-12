SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rieter von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Rieter-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Rieter-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 97,60 CHF. Bei einem Rieter-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,246 Rieter-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2025 auf 52,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 537,91 CHF wert. Damit wäre die Investition 46,21 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Rieter belief sich jüngst auf 235,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at