Zuversicht in Zürich: SPI beendet den Handel im Plus

Am Freitag ging es im SPI via SIX zum Handelsschluss um 1,61 Prozent auf 14 839,12 Punkte nach oben. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 1,965 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,389 Prozent auf 14 661,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14 604,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 14 867,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 661,05 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 1,50 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 581,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 13 562,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 533,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,85 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 867,41 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 27,48 Prozent auf 0,09 CHF), Kinarus (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Lonza (+ 14,37 Prozent auf 423,50 CHF), Idorsia (+ 9,38 Prozent auf 1,51 CHF) und SGS SA (+ 9,06 Prozent auf 81,86 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Spexis (-31,54 Prozent auf 0,27 CHF), ObsEva (-13,39 Prozent auf 0,05 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-9,49 Prozent auf 124,00 CHF), SHL Telemedicine (-5,88 Prozent auf 5,60 CHF) und AIRESIS (-5,14 Prozent auf 0,50 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 26 186 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 262,808 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Im SPI präsentiert die Orascom Development-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at