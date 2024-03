Zuversicht in Zürich: SPI beginnt Handel in der Gewinnzone

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch am Dienstag aufwärts.

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 09:09 Uhr 0,16 Prozent auf 15 340,67 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,939 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,076 Prozent höher bei 15 327,77 Punkten, nach 15 316,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 15 327,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 340,95 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 26.02.2024, den Wert von 14 922,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 14 581,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, stand der SPI bei 13 938,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,29 Prozent aufwärts. Bei 15 462,87 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Evolva (+ 3,92 Prozent auf 1,06 CHF), Kudelski (+ 3,15 Prozent auf 1,48 CHF), Medartis (+ 2,62 Prozent auf 86,20 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,17 Prozent auf 0,09 CHF) und Straumann (+ 1,95 Prozent auf 141,25 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen ObsEva (-8,53 Prozent auf 0,01 CHF), AIRESIS (-7,84 Prozent auf 0,47 CHF), Meyer Burger (-5,33 Prozent auf 0,02 CHF), EFG International (-4,94 Prozent auf 11,54 CHF) und Relief Therapeutics (-4,93 Prozent auf 1,35 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 14 838 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 252,821 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Die Orascom Development-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at