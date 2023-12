Zuversicht in Zürich: SPI nachmittags stärker

Am Montag legt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,37 Prozent auf 14 314,44 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 1,911 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,174 Prozent auf 14 286,64 Punkte an der Kurstafel, nach 14 261,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 340,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 281,65 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, den Stand von 13 894,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2023, wies der SPI 14 575,89 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, wies der SPI einen Wert von 14 308,82 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 1,92 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 15,11 Prozent auf 4,80 CHF), ASMALLWORLD (+ 11,18 Prozent auf 1,89 CHF), Cicor Technologies (+ 7,86 Prozent auf 50,80 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,65 Prozent auf 0,05 CHF) und Bellevue (+ 4,65 Prozent auf 22,50 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Kinarus (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-16,15 Prozent auf 10,90 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-7,08 Prozent auf 4,46 CHF), Talenthouse (-6,67 Prozent auf 0,01 CHF) und Kudelski (-5,10 Prozent auf 1,21 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 071 182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 269,572 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die Achiko-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index bietet die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,65 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at