Börse Zürich in Rot: SPI notiert zum Handelsstart im Minus

Der SPI fällt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Dienstag verbucht der SPI um 09:12 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,48 Prozent auf 17 212,69 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,227 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,549 Prozent tiefer bei 17 200,41 Punkten, nach 17 295,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 17 234,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 200,41 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der SPI-Kurs 16 530,92 Punkte. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2025, den Wert von 16 649,77 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 16 283,44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,92 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 17 480,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Relief Therapeutics (+ 2,07 Prozent auf 3,20 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 2,02 Prozent auf 13,12 CHF), DocMorris (+ 1,74 Prozent auf 5,55 CHF), Cicor Technologies (+ 1,29 Prozent auf 196,50 CHF) und Varia US Properties (+ 1,04 Prozent auf 19,40 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Züblin (Zueblin Immobilien (-9,02 Prozent auf 44,40 CHF), Evolva (-8,51 Prozent auf 0,86 CHF), SHL Telemedicine (-8,00 Prozent auf 1,15 CHF), Adval Tech (-7,66 Prozent auf 41,00 CHF) und Novartis (-3,32 Prozent auf 99,73 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 401 310 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 240,787 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent die höchste Dividendenrendite.

