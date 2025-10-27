Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
27.10.2025 10:04:55
SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Varia US Properties von vor 3 Jahren verloren
Das Varia US Properties-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 47,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,088 Varia US Properties-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,25 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 40,19 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 59,81 Prozent.
Varia US Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 195,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
