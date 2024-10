Zuversicht in Zürich: Zum Start Pluszeichen im SMI

Wie bereits am Vortag richtet sich der SMI auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag erhöht sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,50 Prozent auf 12 208,28 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,445 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,223 Prozent fester bei 12 174,20 Punkten in den Handel, nach 12 147,10 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 208,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 169,08 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,775 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2024, wies der SMI einen Stand von 12 048,85 Punkten auf. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, bei 12 203,17 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 24.10.2023, den Wert von 10 376,81 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 9,29 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 2,81 Prozent auf 555,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,92 Prozent auf 218,80 CHF), Roche (+ 0,90 Prozent auf 279,70 CHF), Richemont (+ 0,83 Prozent auf 127,10 CHF) und Nestlé (+ 0,54 Prozent auf 85,84 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Logitech (-0,90 Prozent auf 70,08 CHF), Geberit (-0,31 Prozent auf 512,20 CHF), Partners Group (-0,28 Prozent auf 1 256,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,08 Prozent auf 48,35 CHF) und Sonova (+ 0,13 Prozent auf 316,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 133 514 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,394 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,78 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

