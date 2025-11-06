Zwack Unicum: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zwack Unicum hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 413,00 HUF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 222,00 HUF je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 6,12 Milliarden HUF – das entspricht einem Zuwachs von 8,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,66 Milliarden HUF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at