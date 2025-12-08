Hut 8 Aktie
WKN DE: A3ES40 / ISIN: US44812J1043
|
08.12.2025 01:57:53
Zweig-DiMenna Quadruples Its Hut 8 (HUT) Position
Zweig-DiMenna Associates LLC made a significant buy of 508,700 shares of Hut 8 (NASDAQ:HUT) in Q3 2025. The value of its position increased by approximately $20.92 million.Zweig-DiMenna Associates disclosed in a November 7, 2025, SEC filing that it increased its holdings in Hut 8 by 508,700 shares during Q3 2025. The post-trade position stood at 707,000 shares, representing a market value of $24.61 million as of September 30, 2025. The fund reported 94 positions and $1.43 billion in reportable U.S. equity assets. This buy takes Hut 8 to 1.72% of Zweig-DiMenna’s 13F assets under management (AUM), outside the top five fund holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hut 8 Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Hut 8 zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Hut 8 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Hut 8 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Hut 8 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Hut 8 Corp Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hut 8 Corp Registered Shs
|36,40
|5,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.