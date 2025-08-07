Anleihe-Expertin sieht Chancen am Bondmarkt - aber sind Anleger zu gierig?

• Sonal Desai sieht unrealistische Erwartungen bei Anlegern• Bonds sollten nur langweilige Renditen abwerfen• Kurze Laufzeiten empfohlen

Sonal Desai, Chief Investment Officer von Franklin Templeton Fixed Income, glaubt laut "MarketWatch", dass derzeit eine "gute Zeit für festverzinsliche Wertpapiere" ist. Zwar räumte sie ein, dass 10-jährige US-Staatsanleihen mit einer Rendite von derzeit 4,4 bis 4,5 Prozent keine Schnäppchen darstellen. Dennoch bezeichnete sie sich selbst als "aggressiv neutral" da ihrer Meinung nach der faire Wert für die 10-jährige Rendite wahrscheinlich zwischen 4,75 und 5 Prozent liege.

"Ich denke, dass die US-Staatsanleihen noch weiter abverkauft werden können", und eine "massive Rallye" ist wahrscheinlich unrealistisch, argumentiert sie. Anleiherenditen bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung der Kurse.

Anleger zu gierig?

Jedoch seien die Erwartungen vieler Anleger unrealistisch, beklagt Desai. In der letzten Zeit hätten "sich die Menschen aufgrund der Liquiditätsströme usw. ein wenig an die Vorstellung gewöhnt, dass festverzinsliche Wertpapiere eine massive Outperformance liefern. Dabei sollten sie eigentlich nur langweilige Renditen liefern." Jedoch könne man "von festverzinslichen Wertpapieren keine aktienähnlichen Renditen erwarten".

Die Anleiheexpertin erinnert daran, dass es in der Vergangenheit Zeiten gab, währen denen Anleger gerademal 1 bis 2,5 Prozent für ihre Investitionen in zehnjährige Staatsanleihen erhalten hatten. Verglichen damit herrsche heute "ein konstruktives Umfeld für festverzinsliche Wertpapiere".

Zurückhaltung empfohlen

Die CIO von Franklin Templeton Fixed Income wies darauf hin, dass ein Überfluss an Liquidität die Anleger manchmal zu riskanteren Schritten verleitet. Vor diesem Hintergrund warnte sie davor, "sich massiv zu übernehmen und zusätzliche Risiken einzugehen, weil die Preise in einem Markt wie diesem perfekt sind". Angesichts des derzeitigen Preisniveaus von Vermögenswerten rät sie davon ab, sich "übermäßig mit Risiken eindecken. Es gibt viele Gründe, mit weiteren Korrekturen zu rechnen, auch an den Aktienmärkten", so Desai.

Zwar sieht sich Sonal Desai nicht im "Rezessions-Lager", doch ein unerwartetes Ereignis wie die COVID-Pandemie, das eine kurze Rezession mit längerfristigen Folgen mit sich bringt, könne nicht völlig ausgeschlossen werden.

Chancen bei kurzfristigen Anleihen

Die Expertin rät dazu, sich bei Anleihen für eine kürzere Laufzeit zu entscheiden, nur für den Fall, dass die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen nach oben geht, denn dann würde eine zu hohe Duration den Anlegern schaden. Sie empfiehlt Anlegern sogar, sich auch mit ultrakurzen Laufzeiten anzufreunden, was sich im Allgemeinen auf Anleihen mit einer Laufzeit von einem Jahr oder weniger bezieht.

