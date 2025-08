Coinbase-Aktie: Geplante Wandelanleihen-Emission erweitert

• Angebot von Wandelanleihen wurde auf 2,6 Milliarden US-Dollar aufgestockt• Zinslose Anleihen mit Fälligkeiten in den Jahren 2029 und 2032 wurden privat platziert• Erlöse sollen für Unternehmenszwecke und den Rückkauf eigener Aktien verwendet werden

Details zur Privatplatzierung

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab, umfasst das Angebot 0-Prozent-Wandelanleihen in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit 2029 sowie weitere 1,3 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit 2032. Die Anleihen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer ausgegeben. Mit dem Verkauf der Anleihen, der voraussichtlich am 8. August 2025 abgeschlossen wird, erwartet Coinbase Nettoerlöse in Höhe von rund 2,56 Milliarden US-Dollar.

Die Anleihen sind unbesicherte, vorrangige Verbindlichkeiten von Coinbase und können nach Wahl des Unternehmens in Bargeld, Aktien der Klasse A oder eine Kombination aus beidem gewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis liegt für die 2029er-Anleihen bei rund 454,44 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 52,5 Prozent auf den Schlusskurs vom 5. August 2025 entspricht (297,99 US-Dollar). Für die 2032er-Anleihen liegt der anfängliche Wandlungspreis bei rund 394,84 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 32,5 Prozent entspricht. Zur Reduzierung der potenziellen Aktienverwässerung hat Coinbase Capped-Call-Transaktionen mit einem anfänglichen Cap-Preis von 595,98 US-Dollar je Aktie abgeschlossen.

Verwendungszweck der Erlöse und Marktumfeld

Coinbase beabsichtigt, rund 194,4 Millionen US-Dollar der Nettoerlöse zur Deckung der Kosten für die Capped-Call-Transaktionen zu verwenden. Der verbleibende Betrag ist für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, wie beispielsweise Betriebskapital, Investitionen, Übernahmen sowie den Rückkauf eigener Aktien und bestehender Anleihen.

Die Ankündigung der Privatplatzierung erfolgte in einem herausfordernden Marktumfeld. So verfehlte Coinbase bei den zuletzt vorgelegten Quartalszahlen für das zweite Quartal 2025 die Analystenprognosen. Der Gewinn von 1,10 US-Dollar je Aktie blieb unter den Erwartungen von 1,249 US-Dollar, und der Umsatz von 1,420 Milliarden US-Dollar lag ebenfalls unter den erwarteten 1,587 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie reagierte bereits am Dienstag im Handel an der NASDAQ mit einem Minus von 6,34 Prozent auf die ursprüngliche Ankündigung der Wandelanleihen und schloss bei 297,99 US-Dollar. Am Mittwoch notiert die Coinbase-Aktie an der NASDAQ zeitweise 1,1 Prozent tiefer bei 301,15 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at