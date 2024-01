Blockchain-Pionier Professor Dr. Philipp Sandner ist am 16.01.2024 im Alter von 43 Jahren verstorben. Dies teilte die Frankfurt School of Finance & Management mit.



Philipp Sandner war in Deutschland einer der Pioniere und profiliertesten Experten im Bereich Blockchain und Bitcoin sowie geschätzter Berater in Politik und Wirtschaft. Seit 2015 war Philipp Sandner an der Frankfurt School tätig, wo er das Blockchain Center gegründet und sehr erfolgreich geleitet hat. Darüber hinaus war er Professor für Innovation und Entrepreneurship. Mit seiner Leidenschaft und Expertise für sein Forschungsfeld hat er uns alle inspiriert und das Profil unserer Wirtschaftsuniversität maßgeblich mitgestaltet.



Seine Familie und die Frankfurt School bitten höflich, von Kondolenzschreiben und Anfragen Abstand zu nehmen. An der Rezeption der Frankfurt School wird ab morgen ein Kondolenzbuch ausliegen.



Im BOND MAGAZINE YouTube -Channel ist eine Präsentation von Herrn Sander zum Thema „Blockchain, Bitcoin und Crypto Assets: Entstehung eines neuen Finanzökosystems?“ zu finden:

https://youtu.be/SfoQUyM3ufM?si=1maHQq8h73xqPy0t



www.fixed-income.org

Foto: Prof. Dr. Philipp Sandner © Frankfurt School of Finance & Management