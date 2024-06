Der Asset Manager CapMan, Helskini, hat einen unbe­sicherten Sustainability-linked Bond im Volumen von 60 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 10. Juni 2029 begeben. Der Kupon beträgt 6,50% p.a. Valutatag ist der 10. Juni 2024. Die Anleihen werden in Überein­stimmung mit dem neuen CapMan Sustainability-Linked Bond Framework begeben, das am 24. Mai 2024 veröffentlicht wurde.



„Dies ist die zweite Nachhaltigkeits­anleihe, die von CapMan begeben wird. Die Verknüpfung unserer Finanzierungs­kosten mit vordefinierten Nachhaltigkeits­zielen unterstützt unsere Vision, der verantwortungs­vollste private Vermögensanleger in den nordischen Ländern zu sein. Wir sind sehr zufrieden mit der Nachfrage nach den Anleihen. Ihre Emission verlängert die durch­schnittliche Laufzeit unseres Anleiheportfolios, unterstützt unsere Wachstumsziele und fördert gleichzeitig die Erreichung unserer Klimaziele", sagt Atte Rissanen, CFO von CapMan.



Die Gesellschaft wird einen Antrag auf Zulassung der Anleihen zum Handel auf der Liste der nachhaltigen Anleihen der Nasdaq Helsinki Ltd. stellen.



CapMan beabsichtigt, den Erlös der Schuld­verschreibungen für den Rückkauf bestehender Schuldv­erschreibungen des Unternehmens mit Fälligkeit 2025 (ISIN FI4000456132) im Rahmen des am 24. Mai 2024 angekündigten Tender offers sowie für andere allgemeine Unternehmens­zwecke des Konzerns zu verwenden.



OP Corporate Bank plc agiert als Berater und als alleiniger Lead Manager für die Emission der Schuldverschreibungen .



www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.

Foto: Helsinki © pixabay