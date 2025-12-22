22.12.2025 09:53:38

Deutsche Anleihen: Bund-Future dreht ins Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag nach einem schwachen Start im Vormittagshandel ins Plus gedreht. Der richtungweisende Euro-Bund-Future zog zuletzt leicht auf 127,05 Punkte an, nachdem er zum Start in die Woche noch bis auf 126,75 Punkte und damit den tiefsten Stand seit März gefallen war.

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe gab im Gegenzug leicht auf 2,892 Prozent nach, nachdem sie zuvor noch bis auf 2,913 Prozent und damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr geklettert ist.

Bei den 30 Jahre laufenden Staatsanleihen zog die Rendite zwischenzeitlich bis auf 3,535 Prozent an. Dies war der höchste Stand seit 2011. Anfang des Jahres lag die Verzinsung der 30-Jährigen noch bei rund 2,6 Prozent; Ende 2021 hatte die Rendite sogar noch im negativen Bereich gelegen.

Die stark gestiegene Rendite bedeutet für den Staat deutlich höhere Zinszahlungen für die Staatsschulden oder für Verbraucher bei Krediten und Baufinanzierungen./zb/jsl/mis

