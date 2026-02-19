Deutsche Anleihen: Erneut leichte Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag von erhöhtem Niveau aus etwas weiter nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 129,15 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,76 Prozent.

Bereits am Mittwoch hatten die Staatsanleihen ihrer jüngsten Rally etwas Tribut gezollt und leicht nachgegeben. Aus markttechnischer Sicht sei es am wahrscheinlichsten, dass der Euro-Bund-Future erst einmal unterhalb der jüngsten Hochs konsolidiere, schrieb Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank.

Am Nachmittag richtet sich der Fokus auf einige Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA. So dürfte sich im Dezember das Handelsbilanzdefizit der größten Volkswirtschaft der Welt noch etwas vergrößert haben, da sich die US-Konjunktur in den vergangenen Monaten weiterhin robust präsentiert habe.

Mit Blick auf den Euroraum steht das Verbrauchervertrauen der Europäischen Kommission auf der Agenda. Dieses habe sich in den vergangenen Monaten zusehends aufgehellt, betonte Reicherter. Getragen von der Erwartung einer konjunkturellen Belebung im gemeinsamen Währungssaum ist der Experte zuversichtlich, dass sich dieser Trend fortsetzt./la/jsl/mis