Deutsche Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch weiter gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel geringfügig um 0,04 Prozent auf 128,04 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,85 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt am deutschen Rentenmarkt. Jüngste Daten zur Preisentwicklung in den USA zeigten kaum Einfluss auf die Zinserwartungen und lieferten daher keine Orientierungshilfe für die Anleger. Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Inflation in den USA im Dezember wie erwartet auf 2,7 Prozent verharrte.

Am Anleihemarkt bleibt der Fokus auf US-Konjunkturdaten gerichtet. Aus der Eurozone werden im Tagesverlauf keine Wirtschaftsdaten erwartet. Am Nachmittag könnten aber Umsatzdaten aus dem amerikanischen Einzelhandel und Daten zur Entwicklung der US-Erzeugerpreise für Impulse sorgen./jkr/stk