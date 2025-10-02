02.10.2025 16:48:39

Deutsche Anleihen: Kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag zuletzt stabil bei 128,58 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,71 Prozent.

Dem Anleihemarkt fehlte es an klaren Impulsen. In Deutschland wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. In den Vereinigten Staaten wurden wegen des "Shutdowns" keine Zahlen bekannt gegeben. Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA seit dem Vortag teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen. Damit hat die Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung ihrer Geschäfte. Präsident Donald Trump hat erneut mit dauerhaften Kürzungen gedroht. Auch der am Freitag anstehende monatliche US-Arbeitsmarktbericht wird nicht veröffentlicht, falls der "Shutdown" vorher nicht beendet wird./jsl/he

