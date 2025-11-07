07.11.2025 17:38:38

Deutsche Anleihen: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 129,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,66 Prozent.

Die Anleihekurse bewegten sich in einer engen Bandbreite. Die besser als erwartet ausgefallenen deutschen Exportdaten bewegten den Anleihemarkt kaum. Nach einem Dämpfer im Sommer haben die deutschen Exporte im September überraschend deutlich zugelegt. Von einem dauerhaften Aufschwung wollen Volkswirte und Experten aber nicht sprechen: Zu groß sind die Unsicherheiten im Welthandel.

Die am Nachmittag in den USA besser als erwartet ausgefallenen Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen sorgten auch nicht für starke Kursausschläge. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen hat sich im November stärker eingetrübt als erwartet. "Da sich die Stilllegung der US-Bundesbehörden nun schon über einen Monat hinzieht, äußern die Verbraucher zunehmend Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Folgen für die Wirtschaft", erklärte die Leiterin der Umfrage, Joanne Hsu.

Der sogenannte Shutdown dauert schon seit dem 1. Oktober und ist der längste der US-Geschichte. Wegen des Shutdowns wurden in den USA ansonsten keine Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten veröffentlicht./jsl/stw

