19.02.2026 17:17:38

Deutsche Anleihen: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,02 Prozent auf 129,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,75 Prozent.

Aus der Eurozone und Deutschland gab es nur wenige Impulse. So ist das Verbrauchervertrauen im Februar geringfügig gestiegen. Volkswirte hatten ein etwas stärkeres Plus erwartet.

Die Anleihen profitierten zunächst nicht von der hohen Verunsicherung an den Märkten. Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran häufen sich Hinweise auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg. Der US-Sender CBS News zitierte informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, bereits am Samstag Angriffe auf den Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung über einen möglichen Angriff getroffen./jsl/he

