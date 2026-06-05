05.06.2026 10:32:38

Deutsche Anleihen: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,03 Prozent auf 125,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,02 Prozent. Es fehlte an klaren Impulsen. So haben sich die Ölpreise kaum bewegt.

Am Nachmittag könnten noch Zahlen zum US-Arbeitsmarkt den Markt bewegen. Die US-Wirtschaft und der Arbeitsmarkt hatten sich zuletzt trotz des Iran-Kriegs robust gezeigt. Im Mai wird allerdings ein niedrigerer Beschäftigungsaufbau als im Vormonat erwartet. Sollten die Zahlen besser als erwartet ausfallen, dann dürfte die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die US-Notenbank im späteren Jahresverlauf ihre Leitzinsen anheben wird./jsl/jkr/jha/

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX ohne große Ausschläge -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt verbucht vor dem Wochenende Gewinne. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:57 Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf
03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen