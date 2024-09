FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,23 Prozent auf 135,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,12 Prozent.

Dem Anleihemarkt fehlte es an klaren Impulsen. In der Eurozone und den USA wurden keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe veröffentlicht. EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir stellte eine nächste Zinssenkung erst für den Dezember in Aussicht. Erst dann sei ein klareres Bild über die weitere konjunkturelle Entwicklung verfügbar. "Die Entscheidung der vergangenen Woche bedeutet keinesfalls, dass wir bei jedem Treffen die Zinsen senken werden", sagte Kazimir.

"Die Fed-Entscheidung am Mittwoch wird für Volatilität sorgen", schreibt Rainer Guntermann, Anleiheexperte bei der Commerzbank. Der Markt sei gespalten, ob die Fed die Zinsen um 0,25 oder um 0,50 Prozentpunkte senke. Die Commerzbank erwarte einen kleinen Zinsschritt um 0,25 Punkte.

"Da diese Woche nur wenige Daten anstehen, die die EZB zu einer Zinssenkung im Oktober drängen könnten, dürften Bunds konsolidieren", erwartet Guntermann./jsl/jha/