FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,42 Prozent auf 135,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,07 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen deutlich zurück.

Der Anleihemarkt profitiert von Zinssenkungserwartungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). "Bei ihrem Auftritt vor dem EU-Parlament bekräftigte EZB-Chefin Lagarde die Markterwartungen, dass die EZB die Zinsen am 17. Oktober um 0,25 Prozentpunkte senken wird und auch im Dezember eine Zinssenkung realistisch ist", kommentierte die Dekabank. Lagarde habe zunehmende Zuversicht gezeigt, "dass das Inflationsziel wieder erreicht wird, selbst wenn es im vierten Quartal 2024 eine leichte Gegenbewegung geben kann."

Zuletzt hatten eine Reihe von Verbraucherpreisdaten aus wichtigen Ländern der Eurozone eine weitere Abschwächung der Inflation im September signalisiert. Um 11.00 Uhr werden die Daten für den gesamten Währungsraum veröffentlicht.

Die am Vormittag veröffentlichte zweite Schätzung zu den Einkaufsmangerindizes für die Eurozone bewegten den Anleihemarkt kaum. Der viel beachtete Frühindikator für die Industrie in der Eurozone wurde im September leicht nach oben revidiert. Er signalisierte mit 45,0 Punkten aber eine anhaltende Abschwächung./jsl/jkr/stk