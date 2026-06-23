23.06.2026 10:45:38

Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,16 Prozent auf 126,60 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,93 Prozent.

Bereits am Montag waren die Anleihenkurse gestiegen. EZB-Präsidenten Christine Lagarde hatte Erwartungen auf weitere Leitzinsanhebungen etwas gedämpft.

Die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone hellte sich im Juni stärker als erwartet auf. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex signalisiert aber weiterhin einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Es war der erste Anstieg seit Beginn des Iran-Kriegs.

Die Entwicklung bei den beiden großen Volkswirtschaften war entgegengesetzt. In Frankreich verbesserten sich die Zahlen unerwartet deutlich. In Deutschland trübten sich die Daten hingegen unerwartet ein.

Von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gab es am Dienstag keine grundlegenden Neuigkeiten. Die Gespräche über ein Rahmenabkommen zur endgültigen Beendigung des Kriegs gehen momentan auf technischer Ebene weiter, wie US-Vizepräsident JD Vance bestätigte. Nach seinen Angaben will der Iran auch wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen./jsl/jkr/nas

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen