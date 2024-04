FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag bis zum Mittag im Kurs moderat zugelegt. Zuletzt stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,35 Prozent auf 132,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,39 Prozent.

Die zuletzt schwache Tendenz am Rentenmarkt legte damit eine Pause ein. In den vergangenen Handelstagen waren die Anleihekurse teils deutlich gefallen, weil robuste Konjunkturdaten gegen rasche Zinssenkungen der US-Notenbank Fed sprechen. Nach wie vor ist fraglich, wann die Währungshüter mit einer Lockerung ihrer straffen Geldpolitik beginnen. Einige Fachleute werfen mittlerweile die Frage auf, ob die Fed ihre Zinsen in absehbarer Zeit überhaupt senken wird. Eine Fed-Notenbankerin hatte unlängst sogar öffentlich über die Möglichkeit einer zusätzlichen Zinsstraffung nachgedacht.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige absehbare Impulse an. Entscheidende Wirtschaftsdaten werden nicht erwartet. Am Vormittag veröffentlichte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre regelmäßige Umfrage zur Kreditvergabe der Banken im Euroraum.

Laut dem "Bank Lending Survey" ist die Kreditnachfrage in den ersten drei Monaten des Jahres unter dem Strich weiter gefallen. Als Gründe werden die hohen Zinsen, geringere Unternehmensinvestitionen und ein schwächeres Konsumklima angegeben. Am Donnerstag entscheidet die EZB über ihren geldpolitischen Kurs, für den zunächst keine wesentlichen Änderungen erwartet werden./bgf/lfi/mis