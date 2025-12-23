Deutsche Anleihen: Kursgewinne zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,21 Prozent auf 127,28 Punkte zu. Der Terminkontrakt setzte damit seine Erholung aus dem Handelsverlauf am Montag fort. Zum Wochenauftakt war der Bund-Future im frühen Handel bis auf 126,75 Punkte und damit den tiefsten Stand seit März gefallen, drehte aber dann ins Plus. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,88 Prozent.

Händler verwiesen auf ein deutlich gesunkenes Handelsvolumen vor den Weihnachtsfeiertagen. Am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für etwas mehr Schwung sorgen. Veröffentlicht werden etwa Zahlen zum Wirtschaftswachstum, zum privaten Konsum, zum Auftragseingang langlebiger Güter, zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie zum Verbrauchervertrauen.

Mit Blick auf das Weltgeschehen behalten Anleger neben den Bemühungen um eine Lösung für den Ukraine-Krieg auch die Auseinandersetzung zwischen den USA und Venezuela im Auge. Die US-Regierung will Venezuelas autoritär regierenden Präsidenten Nicolás Maduro nach Angaben von Heimatschutzministerin Kristi Noem aus dem Amt jagen.