FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gefallen. Am Vormittag gab der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,33 Prozent auf 130,91 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,50 Prozent.

Außenhandelsdaten aus China belasteten die Anleihen etwas. Im April haben die Exporte und noch deutlicher die Importe zugelegt. Experten sehen darin Anzeichen einer Stabilisierung der inländischen und internationalen Nachfrage.

In Deutschland und der Eurozone wurden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. In wichtigen Ländern des Währungsraums ist Feiertag. Am Nachmittag stehen in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Die Daten dürften besonders beachtet werden, da der jüngste monatliche Arbeitsmarktbericht leichte Schwächesignale gesendet hatte.

Im Blick steht ansonsten der britische Anleihemarkt. Die Bank of England wird um 13 Uhr ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Experten gehen von einer Beibehaltung des Leitzinses von 5,25 Prozent aus. Mit Spannung erwartet wird jedoch das Abstimmungsverhalten im geldpolitischen Ausschuss und mögliche Signale für eine Zinssenkung ./jsl/mis