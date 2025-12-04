04.12.2025 17:56:38

Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,21 Prozent auf 128,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,77 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt bewegten den Markt kaum. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren in der vergangenen Woche gefallen. Beobachter gehen jedoch weiterhin davon aus, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche die Leitzinsen senken wird.

Für Verunsicherung sorgt weiter die Lage am japanischen Anleihemarkt. Vor allem die Renditen mit längerer Laufzeit sind dort zuletzt merklich gestiegen. Eine gestiegene Inflation und die Erwartung von Leitzinserhöhungen verunsichern Investoren./jsl/mis

